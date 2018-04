Kordan seda mõtet, sest tunnen, et selle levitamine võib päriselt ära hoida mõne niisuguse traagilise loo, et inimene, keda on avalikus kohas tabanud terviserike, jääb abita, sest möödajuhtujad eeldavad, et ta on kas purjus, pilves või lihtsalt väga väsinud. Kuna sõnum on konkreetne, saab mõni instants sellest tahtmise korral kas või kampaanialoosungi teha.