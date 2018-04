Reformierakonna mansale on Peep Aru oivaline varuvariant. Üks tahk on tema suur kogemustepagas, mis sobib Remo Holsmerist vabaks jääva rahanduskomisjoni liikme koha täitmiseks nagu valatult. Teine ja sugugi mitte vähem tähtis tõik on aga see, et ta on olnud vähemalt parlamendi tasemel selgelt meeskonnamängija, mitte isikliku skoori tagaajaja.