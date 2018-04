Olelusvõitlus pestitsiidide ja kombainide keskel

Tavainimene kujutab ette, et lind elab puu otsas, kaljunuki peal või talle valmistatud pesakastikeses. Marko Mägi, kui palju on tegelikult liike, kes teevad oma argitoimetusi suuremalt jaolt maapinnal?

Oi, neid linde on väga palju! Kui nüüd mõelda põllumaale, kus inimene aktiivselt tegutseb, võib öelda, et ligemale pool meie haudelinnustikust on vähem või rohkem seotud haritavate maadega: heinamaadega, põllumaadega, karjamaadega, rannaniitudega ... Kui meil Eestis on umbes 270 pesitsevat linnuliiki, siis 130–150 liiki neist tegutseb põllumajandusmaastikul ja paljud tegutsevad lausa maapinnal. Nad küll kõik otseselt ei pesitse seal, kuid on tugevalt inimtekkeliste maastikega seotud.