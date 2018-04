Juhtkiri. Viiest viis

Too remark ei ole muidugi mõeldud täie tõsidusega võtmiseks, aga üks on selge: Helir-Valdor Seedri, Helmen Küti, Jaak Madisoni, Helmut Hallemaa ja kümne päeva pärast ka Peep Aru kui parlamendi liikmete kuulumine Viljandi volikogusse lisab selle koosseisu nimekirjale kõlavust. Tõsi, see huvitab viljandlasi vähe. Neile läheb korda see, kas nimetatud viie poliitiku kahel toolil istumisest linnale ka mingit reaalset kasu tõuseb.