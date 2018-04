Sõitjate arvates tasub teetöö nurisemata ära kannatada

Paistu kooli direktor Merike Kald ütles, et praegune koolivaheaeg saab läbi 2. mail ning siis muutub ka liiklus kooli juures tihedamaks. Samas näiteks tuleb arvestada asjaoluga, et Viljandi poolt tulles ei saa enam tavapärases kohas paremale keerata, sest see teelõik on täiesti suletud.