Jakobsoni kool saab üle poolesaja aasta naisdirektori

Direktorikandidaate on kolm: Krista Andreson, Raili Toikka-Tamm ja Piret Koorep. Esimesed kaks on varem selles õppeasutuses töötanud. Andreson oli eelmise õppeaastani Jakobsoni kooli õppejuht ja teeb praegu sama tööd Paide riigigümnaasiumis. Toikka-Tamm on olnud Jakobsoni gümnaasiumis psühholoog ja karjäärikoordinaator ning töötab praegu Viljandi gümnaasiumis. Koorep juhtis viimati Pärnumaa kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskust.