Senine koolilõuna pakkuja hakkab toitlustama ka lasteaialapsi

«Esmaspäeval läheme sellega linnavalitsusse, kus tuleb lõplik otsus,» ütles Viljandi bilinnapea Janika Gedvil ja tähendas, et tema on tulemusega rahul. Pärast linnavalitsuse heakskiidu saamist sõlmitakse hanke võitjaga leping.

Koht, kus toitu valmistama hakatakse, oli pakkujale jäetud vabaks. Nõue oli vaid, et söök peab valmima Viljandis. Seni esitatud dokumentides on Janika Gedvili sõnul öeldud, et koolides sisulisi muudatusi ei tule ja köögid jäävad alles nendesse lasteaedadesse, kus nende kadumises kõige suuremat muret nähti, see tähendab Midrimaa ja Männimäe lasteaeda. Lõplikud otsused pannakse aga kirja siis, kui linn on hanke võitjaga lepingu sõlminud.