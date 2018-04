Futuristid on teinud juttu sellest, et tulevikus võib inimeste toiduvalik kahaneda vaid kapslikestele, millest saadakse päevane vajalik kogus toitained, ning ahvatlevad praed ja salatid võivad sootuks kaduda. Niisugune mõttearendus tundub esmapilgul päris pöörane – sööme ju kõigepealt ikka silmadega ja väike kapsel just isu ei ärata.