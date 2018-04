Neli tähtsat küsimust liikumise kohta

KUI PALJU ME tegelikult liigume?

Jääb mulje, et kuigi treeninguvõimalusi on varasema ajaga võrreldes juurde tulnud, pole eestimaalaste eluviis tervislikumaks muutunud. Siiski näitavad uuringutulemused teatud positiivseid trende.

TAI iga kahe aasta tagant tehtava täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel on iga päev soovituslikul tasemel kehaliselt aktiivsed keskmiselt seitse protsenti täiskasvanutest ja see ei ole kahe aasta taguse ajaga võrreldes suurem hulk. On aga rõõmustav tõdeda, et nii meeste kui naiste hulgas on rohkem neid, kes on kehaliselt aktiivsed ja harjutavad vähemalt paar korda nädalas – neid on enam kui kolmandik. Vähenemas on nende hulk, kes on täiesti passiivsed, ent ometi on neid koguni veerand täiskasvanutest.

Võiks arvata, et igapäevane palgatöö on niigi pingutust nõudev ja vajadust täiendava aktiivse liikumise järele polegi. Siiski kinnitavad uuringu andmed, et rasket füüsilist pingutust nõudva töö tegijaid on aasta-aastalt vähem. 2016. aasta andmetel on nendest keskmiselt 15 protsenti mehi ja neli protsenti naisi. Küll aga on kasvanud peamiselt istuva tööga seotud inimeste hulk, eeskätt just naiste hulgas. 2016. aasta andmetel on istuva tööga seotud keskmiselt 41 protsenti täiskasvanutest.

Kokkuvõttes ilmnebki, et füüsilist pingutust nõudvat tööd jääb järjest vähemaks ja rohkem aega veedame istudes.

MIDA LIIKUMINE meie organismiga teeb?

Kui rääkida liikumise kasulikkusest, meenub esimesena kaalulangetus. Ent liikumise positiivne mõju tervisele on märksa suurem, kui esmapilgul välja paistab.

Regulaarne liikumine intensiivistab ainevahetust, vähendab luuhõrenemise riski ning ühtlasi parandab meeleolu ja enesetunnet. Kehalise aktiivsusega käivituvad niinimetatud õnnehormoonid ehk endorfiinid, samuti seratoniin ja dopamiin, mida tuntakse tuju kontrollijatena.

Kehalist aktiivsust on seostatud ka depressioonisümtomite madalama tasemega. Samuti on leitud, et pärast kehalist tegevust paranevad mälu ja õppimisvõime.

Hea välimuse tagab aktiivne liikumine sellega, et mõõduka intensiivsusega regulaarse füüsilise aktiivsuse tulemusena aeglustub rakkude vananemine ja nahk näeb nooruslikum välja. Aktiivselt liikudes paraneb naha verevarustus, nahk saab vajalikku hapnikku ja toitaineid.

KUI PALJU PEAKS täiskasvanu liikuma?

TAI eestvedamisel väljatöötatud Eesti toitumis- ja liikumissoovituste järgi tuleks iga nädal liikuda keskmise intensiivsusega vähemalt 150 minutit või kõrge intensiivsusega vähemalt 75 minutit. Tervisele lisakasu saamiseks võib keskmise ja intensiivse tegevuse mahtu suurendada kaks korda.

Soovitatav on nädalane koormus jagada ühtlaselt, näiteks liikudes viiel päeval nädalas mõõduka koormusega vähemalt 30 minutit või kolmel päeval nädalas kõrge intensiivsusega vähemalt 25 minutit. Lisaks on soovitatud vähemalt kahel päeval nädalas teha lihaseid ja luid tugevdavaid harjutusi ning venitusharjutusi kas eraldiseisvalt või vastupidavus- ja jõutreeningu lõpus.

KUIDAS LIIKUDA?