Tähistamise eestvedajaks on hiljuti Suure-Jaani kultuurimaja juhtima asunud Priit Toobal. Tema meenutuste kohaselt on Suure-Jaani juubeleid ikka väärikalt tähistatud, kesklinn on autodele kinni pandud ning puhkpilliorkester on sõitnud varahommikul veoautokastis mööda linna ja äratanud inimesi. Midagi samasugust loodab Toobal ka sel korral linnarahvale ja kõigile uudistajatele pakkuda.