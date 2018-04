Juhtkiri. Austust, palun!

Eesti rahvuslooma valimise ümber tekkinud elevuse põhjal võib tõdeda, et inimestele meeldivad konkreetsed, saba ja karvadega teemad. Nagu isegi kauane Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal rahvusringhäälingule nentis, jäi segaseks, milleks ja millise printsiibi alusel rahvusloom valiti. Tundub aga, et see ei takistanud suurt kedagi kaasa mõtlemast ning oma tugevat seisukohta kujundamast.