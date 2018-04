Kunded kurdavad määrdunud sauna üle

Viljandi linnasauna betoonist istepingid tuleks terviseameti soovitusel välja vahetada, sest need on lagunenud ning neid on seetõttu raske puhastada. Viljandi kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi (paremal) ütles, et vajalik 5000 eurot uute pinkide tellimiseks on olemas. Pesueksperdi juht Tiit Jürmann lausus, et see on saunale suur investeering.

FOTO: Marko Saarm