Video. Sultsis on alanud tee-ehitus

Esmaspäeval algas Sultsi asulas Viljandi–Karksi-Nuia maantee rekonstrueerimine ning nagu maanteeamet on varem teada andnud, suletakse seetõttu maanteel üks liiklussuund. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang ning liiklust korraldatakse fooride või reguleerijatega. Ligikaudne ooteaeg on kuni 10 minutit.