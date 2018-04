Linnapea tunnustas «Kõkutamise» korraldajat

15. aprillil korraldatud aktsiooni ajal jalutasid inimesed Viljandis ringi ja koristasid ära ettejuhtuva prahi. Linnapea Madis Timpsoni arvates on loomulik, et inimesed vabas ühiskonnas selliseid ettevõtmisi korraldavad. «Meie ühiskonnakorraldus eeldabki seda, et kodanikud võtavad ise kätte ja teevad toredaid ja vajalikke asju. Sellist teguviisi tuleb tunnustada ning Jaana Hinno »Kõkutamise« eestvedajana on suurepärane eeskuju,» sõnas Timpson.