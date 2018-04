Delux ostis Valgas suure tehase

«Viljandis ei jätku tööjõudu,» nentis Deluxi omanik ja juht Göran Sjöholm (pildil). Eestis nelja ja Soomes üht tehast pidava Deluxi suurim tootmiskeskus asub Viljandis ja siin on ametis 350 inimest, kuid laienemiseks töötajaid ei jätku.

Valga osaühingu Gomab tehase ostmise hinda Sjöholm tehingu konfidentsiaalsusele viidates ei avaldanud, küll aga kinnitas, et on tehinguga rahul, sest see avab tema ettevõttele uue arenguvõimaluse.