Jüripäeval kuulutati Eesti rahvusloomaks hunt. Valiku tegid loodushoiu ja kultuuriga seotud asutused ning ühendused. Nende seas pidi olema ka Eesti jahimeeste selts. Et jahimeeste seas korraldatud elektroonilisele küsitlusele häkiti sisse, jäeti seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul see ebausaldusväärne tulemus arvestamata. «Need, kes hundi valisid, on ikka rahul,» märkis ta, kuid tähendas, et ta ei saa öelda, kas tulemus jahimeestele sobib. «Kindlasti on kõik loomad vahvad ja huvitavad.»