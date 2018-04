«Mee hind» naaseb kolmeks etenduseks lavale

«Mee hind» on lugu meestest, kes räägivad oma lugu, sest rääkimata inimene olla ei saa. Laval on neli meest: Aarne Soro, Meelis Rämmeld, Tanel Ingi ja Martin Mill.

Nendel meestel on oma igapäevased toimetamised ja asjatamised, nagu mesilasel on suvepäevad täis õielt õiele lendamist ja nektari kogumist. Aga kui ühel hetkel elus saab selgeks, et need kärjed ei saagi kunagi täis, igal aastal antakse jälle uued kärjepõhjad ette, kerkib üks küsimus: mis mind sellest usinast tiivulisest siis üldse eristab?