Iga neljas esimese klassi laps on ülekaalus või rasvunud

Seejuures on rasvunuid kümnendik ja lihtsalt ülekaalulisi on 16 protsenti kooliteed alustanud lastest. Normaalkaalus on 72 protsenti lastest, kuid alla kahe protsendi on alakaalus. Ülemäärase kehakaalu levimus on suurem poiste hulgas: 29 protsenti võrreldes 23 protsendiga tüdrukute hulgas. Kõrgeim ülemäärase kehakaaluga laste osakaal oli Hiiu- ja Läänemaal, madalaim Tartu- ja Harjumaal.

Üks oluline seos laste ülekaaluga on hommikusöögi söömata jätmisel. Uuringupäeval hommikusööki söönute seas oli ülemäärase kehakaaluga lapsi vähem kui mittesööjate hulgas (vastavalt 26 ja 32 protsenti). Samuti oli ülemäärase kehakaaluga lapsi vähem nende hulgas, kes osalesid regulaarselt treeningutel.

Uuringu juhi, tervise arengu instituudi vanemteaduri Eha Nurga sõnul on koolidel ja teistel lasteasutustel laste toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamises ja võimaluste loomises suur roll.

«Enamikus koolides on oma spordisaal, paljudel on territooriumil ka mänguväljak. Samas on õues mängimine igas vahetunnis lubatud vaid pooltes koolides, ligi kümnendikus koolidest ei olnud aga õues mängimine lubatud üheski vahetunnis,» tõi Nurk näiteid.

Võimalus süüa koolisööklas hommikueinet on ligi pooltes koolides. Vahepaladeks pakutakse koolipuhvetites enam maiustusi kui tervisesõbralikke näkse: kui maiustused on kättesaadavad rohkem kui pooltes Eesti koolides, siis palju vähem on neid koole, kus on võimalik õpilastel osta salatit, võileibu või kuivatatud puuvilju ja pähkleid.

Laste ülekaalulisuse ja rasvumise hindamiseks mõõdeti ja küsitleti 2016. aasta kevadel kokku 12 700 esimese klassi õpilast 381 koolis üle Eesti.