Mulgid valmistuvad suureks rattapeoks

6. mail sõidetava Autoeksperdi 18. Mulgi rattamaratoni peakorraldaja Kristjan Kivistik kergitas saladuskatet ja ütles, et trassi peaarhitekt Aivo Ilves on leidnud võimaluse kahe uue singli loomiseks. «Mullu sai maratonirada väga palju uuendusi: tõusumeetreid lugesime kokku 600 ja sisse tulid ilus karjäärilõik Pombres ja Holstre-Polli suusarajad ning Viljandi järvele tehti ring peale harjumuspärasele vastupidises suunas. Sellele lisaks on lahkete maaomanike loal metsas nüüd kaks uut singlit, esimene 15. ja teine umbes 20. kilomeetril,» rääkis Kivistik ja lubas, et suuri tõuse ei maksa karta, need jagunevad distantsi peale kenasti ära.