Välgita külas põles saepurupunker

Kell 20.33 sai häirekeskus teate, et süttinud on Välgita külas asuv Rootsi suurfarm. Kohale jõudes selgus aga, et suurfarmist on säilinud vaid aadress ning tegelikult asub kunagises laudas nüüd osaühingu Valge VN puidutööstus. Tulekahju oli aga tööstuse saepurupunkris.