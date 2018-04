Pagaritööstuste sisustaja otsib tehasele ruumi juurde

«Tööd tuleks meile kohe juurde, kui oleks vaid ruumi, kus seda teha,» sõnas osaühingu Sveba-Dahlen Baltic juhatuse liige Simmo Soomets. Nii saadetigi sel nädalal linnavalitsusse taotlus alustada Nurme ja Looga tänava ristmiku äärse tootmisala detailplaneeringu uuendamist. Ettevõtte eesmärk on saada sel moel oma krundil juurde ruumi, kus tehast arendada.

Soometsa seletust mööda soovib Sveba-Dahlen oma tehast krundil kolmes suunas laiendada ning mõned väiksed vanad hooned lammutada, et nende asemele uus rajada. «See kõik on praegu alles plaan, sest meil on vaja uut detailplaneeringut,» rõhutas ettevõtte juht. Parimal juhul võib planeering valmis saada poole aastaga, aga enamasti kulub selleks kuni aasta.