Teadus- ja arendustegevusest ei piisa

KUIGI «INNOVATSIOON» on kajanud ettevõtluskonverentsidel trendika sõnana juba vähemalt selle sajandi algusest, on sellele kvantitatiivse ja käegakatsutava mõõtme andmine endiselt paras katsumus. Tugeva panuse selles vallas annab eelmisel nädalal statistikaameti avaldatud ettevõtete innovatsiooniuuring, mida ühtse metoodika alusel tehakse iga kahe aasta tagant lisaks Eestile kõigis Euroopa Liidu ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikides.

Et uuring põhineb ettevõtete juhtide hinnangutel ja isiklikel arusaamadel innovatsioonist, ei ole kindlasti tegemist täppisteadusega, kuid ühtse võrdlusaluse loomise tõttu on see huvitav ettevõtmine.

Seekordse uuringu põhjal oli 2016. aastal uuenduslikke tegevusi ette võtnud 48 protsenti Eesti ettevõtetest. Kuigi metoodiliste erinevuste tõttu ei ole arvud üheselt võrreldavad, oli 2014. aastal niisuguste ettevõtete osa palju tagasihoidlikum – 27 protsenti. Laiapõhjalisemate rahvusvaheliste võrdluste tegemiseks peab veel kahjuks ootama, sest valdav enamik osalenud riikidest ei ole jõudnud uuringu tulemusi avaldada. Küll on seda teinud Eesti peamine eeskuju Soome, kus uuenduslike ettevõtete osa küündis 58 protsendini.

TULEB TUNNISTADA, et uuring defineeris innovatsiooni väga laialt. Tehnoloogilise uuendus­likkuse all peeti silmas uue toote või teenuse turule toomist või ettevõtte protsesside täiustamist ja efektiivsemaks muutmist. Mittetehnoloogiline uuendus tähendas aga organisatsiooni või turundusega seotud uuendusi. Seetõttu võiks avaldada imestust asjaolu üle, et vaatlusalusel perioodil ei muutunud enam kui poolte Eesti ettevõtete tegevuses sisuliselt mitte miski. Konkreetselt teadus- ja arendustegevusega oli aastatel 2014‒2016 tegelnud 18 protsenti innovaatilistest ettevõtetest, seejuures olid need valdavalt suured tööstusettevõtted.

Ettevõtete vähene võimekus ja vajadus innovatsiooni panustada paistab silma, kui võrrelda teadus- ja arendus­tegevusele kulunud summasid muu maailma omadega. 2016. aastal võrdusid niisugusteks arendusteks läinud investeeringud 1,28 protsendiga Eesti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja olime sellega Euroopa Liidu riikide seas 14. positsioonil, umbes samal tasemel Itaaliaga. Liidu keskmine näitaja ulatus samal ajal üle kahe protsendi, Soomes koguni 3,25 protsendini.

Kui vaadata vaid ettevõtlussektori kulutusi, siis selles arvestuses asume veelgi kaugemal, 16. kohal. Ettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse küündisid samal perioodil 0,66 protsendini SKT-st ning see oli enam kui kaks korda madalam tase kui Euroopa Liidu keskmine.

VÄHESTE INVESTEERINGUTE ja vähese uuenduslikkuse tagajärgi peegeldab hästi Maailma Majandusfoorumi koostatav riikide konkurentsivõime edetabel. Selles järjestuses paikneb Eesti tegelikult üsna kõrgel, 29. kohal, edestades meist jõukamaid riike, nagu Hispaaniat, Itaaliat ja Sloveeniat.

Eesti head positsiooni toetavad kõige enam hästi toimiv tööturg ja tugev haridussüsteem. Konkurentsi­võime edetabelis edasi liikumist takistab aga turu väiksuse järel enim just ettevõtete ärimudelite vähene keerukus ehk inglise keeles business sophistication.

Iseenesest võiks äri lihtsus olla ju positiivne asjaolu. Kahjuks kehtib aga reegel, et mida lihtsakoelisem on äri, seda madalam on selle tulusus.