Siis, kui pea lihtsalt lõikab

Juba mitmenda põlve viljandlasena on Elmaste põhimõtteline Tallinna vastane. «Õppisin pedas sotsiaaltööd ja nädalavahetustel käisin Viljandis, muidu elasin Lasnamäel üürikas,» meenutab ta. «Mul oli seal paneelmaja kaheksandal korrusel kolmetoaline korter. Kord Viljandist tulles taipasin kohe, et asi pole õige. Uks oli lahti ja oli näha, et kratid on sees käinud. Elamine oli nii tühjaks tehtud, et lisaks isiklikele asjadele oli ka parkett üles kistud ja WC-pott minema tassitud. Tulin päeva pealt tagasi Viljandisse ja otsustasin, et siia ma jään.»