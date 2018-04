Kesklinna magalarajooniga ühendav jalgtee on viletsas seisus

Ugala ringristmiku juurest turuni viiv jalgtee Viljandi Valuoja orus on püdel ja kohati on muld läbi kruusakihi tunginud.

Valuoja oru kõnnitee, mis on paljudele jalgsi käivatele viljandlastele kõige otsem tee turule ja kesklinna, on muutunud nii pehmeks, et jalanõu kipub niiskema ilmaga kruusakihi sisse vajuma. Mitmes kohas on ka muldkeha paljastunud.