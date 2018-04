MandoTrio esitleb debüütalbumit

Nende õpetaja on olnud Villu Talsi ning mentor Jalmar Vabarna. MandoTrio sünnilinn on Viljandi.

Kristjan Kuusmik ja Tanel Sakrits on Viljandi kultuuriakadeemia tudengid, ansambli kolmas liige Hans Mihkel Vares sama kooli vilistlane. Koos esitatakse pärimusklassikat ja omaloomingut. Lisaks topeltkeelte tärinale kasutab MandoTrio ka octaver`it ja stomp-box`i, et lisada bassi ja trummi.

«MandoTrio kontsert on eelkõige eriline oma kõlapildi ja repertuaari poolest. Kavas on traditsioonilist kütet, laule ning siirast omaloomingut. Meile meeldib rahvaga suhelda ja oma muusika kaudu anda neile tunne, et nad tahaksid isegi mandoliini kätte võtta,» kirjeldas bändi tegemisi Kristjan Kuusmik.