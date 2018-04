Linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi. Stipendiumi saab taotleda Eestis või välisriigis õppiv ja õppima asuv õpilane, kes vastab linnavalitsuse kehtestatud tingimustele. Õpilasstipendiumi taotlusvormi ja statuudi leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid .

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas. Et spordistipendiumi taotletakse äärmiselt aktiivselt, on komisjon leppinud kokku, et ühte sportlast ei toetata aasta jooksul rohkem kui kaks korda.