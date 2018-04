Juhtkiri. Indikaatorliik

Tuleb välja, et Leie ja Oiu vahel võrdlemisi märgade alade vahel looklev maanteelõik on terves Eestis üks innukamatest konnarände paikadest. Me teame seda tänu inimestele, kes on mitu kevadet aidanud omaenese soovil riigi eri punktides kudemispaika suunduvaid kahepaikseid üle tee, et nendest ei saaks autorataste all sõna otseses mõttes märjad plekid. Nonde vabatahtlike kogemust mööda on nimetatud Viljandimaa teelõik kõige elavama konnaliiklusega koht üldse.