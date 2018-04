Võrtsjärve omapäraks on Anti Meikari sõnul see, et võrgud lupjuvad kergesti ja see omakorda tõmbab võrguauku väiksemaks. Tema õuele laiali laotatud püünistega seda muret polnud, sest algava kalahooaja eel olid need hoolikalt puhtaks pestud.

FOTO: Elmo Riig