Päästjad ei pea kiidusõnu kohaseks

Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik ütles, et seda on raske hinnata, kui korralikud on meie maakonna inimesed kulupõletamises seni olnud. «Tundub, et kulupõlenguid on mõne eelmise aastaga võrreldes natuke vähem, aga kui juba üks kulupõleng on, siis rahul olla ei saa ja kedagi kiitma hakata pole kohane,» lausus ta.