Demineerijatel tööd jätkub

Pea meeles! Mida rohkem on lõhkekeha roostes, seda ohtlikum see on. Seepärast on vähegi kahtlase eseme leidmise korral väga tähtis, et sellest teatataks kohe hädaabinumbril 112. Ainult niimoodi, iga tähelepaneliku Eesti elaniku kaasabil saame elukeskkonda järk-järgult turvalisemaks muuta.