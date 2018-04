Linnavalitsus jagas tänavate uuendamiseks 100 000 eurot

Linnapea Madis Timpson ütles, et pikast objektide nimekirjast, mis linnavalitsuse lauale jõudis, tehti valik lasteasutusi puudutavate paikade kasuks. «Kohti, mis investeeringuid vajavad, on palju ja raha vähe,» nentis ta ning lisas, et kasutada olevate summadega otsustati parandada lasteasutuste läheduses olevaid kohti, sest koolid ja lasteaiad on linnavalitsusele kõige tähtsamad. Nii pidas linnavalitsus silmas ka seda, et uuel õppeaastal käivad remondis oleva Paalalinna kooli õpilased Kaare koolist oma tavapärasesse õppehoonesse sööma. Samuti parandatakse Midrimaa lasteaia ees liiklusohutust.