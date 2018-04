Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase märkis, et riigil on plaanis anda maakondlikel liinidel sõitjate veoks rohkem raha, kuid täpne summa selgub läbirääkimiste käigus. «Järgmise poolaasta rahastust hakkame maanteeametiga arutama mais ja juunis. Praegu oleme poolaastaks arvestanud 100 000 kilomeetrit juurde,» rääkis Kase. See tähendaks, et järgmisel aastal sõidavad bussid maakonnas umbkaudu 200 000 kilomeetrit praegusest rohkem.