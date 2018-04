Riik tunnistas matmispaiga Uueveskil kultuurimälestiseks

2007. aastal tehtud arheoloogiliste uuringute käigus tuvastati, et pinnasetööde käigus on kalmistu osaliselt lõhutud ning segatud inimluid võis leida juba vahetult mättakihi alt. Samas avastati, et terviklikult säilinud luustikud paiknevad umbes 40 sentimeetri sügavusel praegusest maapinnast. Arheoloogilistel kaevamistel puhastati välja kuus terviklikku luustikku: kolme täiskasvanu ja kolme lapse oma. Hauda asetatud mündid, ehted ja tööriistad paiknesid ebakorrapäraselt üksteise peal ning olid erineva orientatsiooniga. Eriliste leidudena väärivad esiletõstmist tekstiilijäänused ja erivärvilised helmed. Uuringutel saadud leidude põhjal sai järeldada, et kalmistu oli kasutusel matmispaigana XV–XVII sajandil. Kalmistu vastab arheoloogiamälestiseks tunnistamise kriteeriumidele ehk kalmistu tervikuna sisaldab olulist teaduslikku teavet Eesti kesk- ja varauusajast ning on olemuselt ainulaadne. Riikliku kaitseta ohustavad aga muistist detektorirüüste, mitteteaduslikud kaevamised ning teadmatusest tulenev lõhkumine.