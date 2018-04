Miileni sõnul on see naiskond küll põhiturniiri võitja, ent Prantsusmaa naiste kõrgema liiga üldist ja väga võrdset taset arvestades on nende võiduvõimalused täpselt sama suured kui vastastelgi. «Põhiturniiril kaotasime neile võõrsil 2:3, kodus võitsime 3:1, nii et meil saab olema raske, aga mitte võimatu ülesanne,» rääkis Kristiine Miilen. Seeria avamäng kulges küll võrdselt, ent geimide viimaseid punkte mängides oli Beziers kindlam.