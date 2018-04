Video. Mulgi rattamaratoni rada võtab kuju

Korraldaja postitas pühapäeval oma Facebooki lehele video ees ootava mõõduvõtu ettevalmistustöödest. Tänavune võistlusrada on suures osas mullusega sarnane aga mitte täiel määral. Uuendusena on värskelt loodud kaks singliosa, mis on suurepäraseks vahelduseks kattega teedele. Maratoni rajameister Aivo Ilves räägib videos lähemalt, kus ja kui palju selleks aastaks uuendusi on.