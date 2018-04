Mullused võitjad tulevad Viljandi järvejooksule esikohta kaitsma

«Osalejate üldarv on eelmiste aastatega võrreldes üsna sarnane,» kinnitas ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson. «Varasemate aastatega võrreldes on seni rohkem registreerutud jooksule ja pisut vähem kepikõnnile.» Jürissoni hinnangul on see rõõmustav, sest nii mõnigi varasematel aastatel kepikõnnil osalenu on sel aastal valinud jooksmise.

Et kevad on sel aastal olnud soe ja kuiv, on radagi mullusest kuivem ja kiirem. See tähendab, et eelmise aasta parimatelt võib tänavu loota veel kiiremat jooksu. Favoriitidest on end kümme päeva enne starti jooksule kirja pannud jooksu mitmekordne võitja Ibrahim Mukunga Keeniast ning mullu teise ja kolmanda koha saanud Eesti olümpiajooksjad Kaur Kivistik ning Tiidrek Nurme. Lätist on tulemas 2015. aastal teise koha saanud Reinis Hartmanis ning Viljandimaa parimana on kohal jooksu 2012. aasta võitja Keio Kits.

Naiste seas on favoriitideks kolmikõed Luiged, kes eelmisel aastal vallutasid kolmekesi pjedestaali.

1928. aastal alguse saanud ümber Viljandi järve jooks stardib tänavu 1. mail 89. korda ning tegemist on Eesti vanima järjepideva rahvaspordivõistlusega. 60. korda läheb tänavu rajale Mustla mees Benno Viirandi, kes osaluskordade arvestuses on kindel rekordimees.

Et austada ja tunnustada oma veterane, saadavad korraldajad igal aastal kirjaliku kutse ja annavad tasuta stardikoha kõigile meestele, kes on lõpetanud jooksu vähemalt 40-l korral ja naistele, kellel on kirjas 20 finišeerimist. Lisaks saavad eluaegse tasuta pääsme kõik need sportlased, kes on võitnud jooksu vähemalt kümme korda. Nii said tänavu kutse 31 meest ja üheksa naist.

Sel aastal 50. jooksule startiv Vändra mees Tõnu Pullerits võrdles ümber Viljandi järve jooksu laulupeoga, kuhu kõik jooksjad kohale tulevad. «Paljude vanade sõpradega kohtungi ma kord aastas Viljandis,» rääkis 70-aastaseks saanud jooksumees. «Selle jooksu fiiling on põhjus, miks ma tahan alati kohal olla.»

Esimest korda 1968. aastal startinud Pulleritsu sõnul on järvejooks aastakümnete vältel palju muutunud ning väga mudasest ja vesisest maastikujooksust on saanud peaaegu maanteejooks, mida saab kuiva ja puhta jalanõuga läbida. Veteran meenutas üht 1970. aastate keskpaigas olnud jooksu, kus tuli jäätükkide vahel ka ujuda.

«Minu ees jooksnud kahekordne võitja Vladimir Heerik ütles, et mulle on vesi rinnuni ning hüppas seepeale pea ees kraavi ja hakkas kroolima. Ma mõtlesin, et mina küll ujuma ei hakka, aga kolme sammu pärast lõi vesi üle pea kokku,» meenutas Pullerits. Viljandi lähedal Orika silla juures oli toona käimas suur maantee ehitus ning lisaks tavapärastele ojadele ja kraavidele oli tollel kevadel kaevatud järve äärde üks väga lai kraav, mis just jooksjate teele jäi.