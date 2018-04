Tuleval nädalal algab Viljandis haljastusjäätmete äravedu

Selleks, et ettevõtmisega saavutada hea tulemus, on vaja väga täpselt järgida aia- ja haljastusjäätmete kogumise nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehtede, tõrude ja muude aiajäätmete kogumisel tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval.