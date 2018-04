Sander Post võtab Tuleviku esinduse tüüri

Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle ütles kokkulepet kommenteerides, et see oli raske nii klubile kui Kristalile, ent arvestades kujunenud olukorda, ei näinud kumbki võimalust koostööd jätkata.

«Kõigile, sealhulgas meie poolehoidjatele, on nüüdseks selge, et me ei ole kõrgliiga esimeses mänguringis võimetekohaselt esinenud. Hellitada lootust, et tulemused iseeneslikult paranevad, pole praeguses olukorras mõtet. Probleemide allika otsimine on klubis kestnud juba pikemat aega ning selleni jõudmine ei ole olnud kerge. Eilse karikasarja kaotuse järel istusime Markoga laua taha ning leidsime pärast põhjalikku arutelu ühiselt, et peame tegema kardinaalsed muudatused,» selgitas peatreeneri vahetust klubi president.