Ugalas esietendub «Elav laip»

Vene suurkirjaniku tuntuim näidend «Elav laip» räägib hea ja kurja võitlusest inimese sees. Süžee on näiliselt lihtne. On armukolmnurk naise ja kahe mehe vahel, kellest üks on üleliigne ning peab end teiste õnne nimel taandama. Lavastaja Kristo Viidingut köitis näidendit esimest korda lugedes, kui palju on selles kasutatud sõna «armastus».