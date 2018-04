Aasta suurpere tiitlile kandideerib juba 31 perekonda

Aasta suurpere 2018 kuulutatakse välja 12. mail Eesti Rahva Muuseumis suurperepäeval ning tiitliga kaasneb 7000-eurone preemia, mille on välja pannud Bigbank.

«Konkursi vastu on sel aastal olnud erakordselt suur huvi ning on lootust, et suudame senise kandidaatide rekordi ületada,» märkis mittetulundusühingu Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap liidu saadetud pressiteates.