Riik annab koondislaste toetamiseks kaheksa miljonit eurot

Kutluuriminister Indrek Saar möönab, et praegune toetamissüsteem ei vasta täielikult tegelikele vajadustele. «Me suudame toetada sportlasi, kes ei ole veel gümnaasiumi lõpetanud või on juba tõusnud rahvusvaheliste võistluste medalisoosikute sekka. Sinna vahele jäänud ajal on Eesti tulevikulootustel raske hakkama saada,» selgitas kultuuriminister. «Spordialaliitudele antav lisatoetus on oluline tugi meie andekatele noortele. See vähendab ohtu, et tulevased medalipretendendid peavad jääma spordist kõrvale vaid seetõttu, et neil endil või nende vanematel pole piisavalt paks rahakott.»