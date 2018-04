Jah, kusagil on härra Zuckerberg, kelle pangakontod ajavad üle ääre, sest ta on inimkonna enda kasuks tasuta tööle saanud. Teisalt: kui end raekoja platsil uhkes üksinduses alasti kiskuda, võib tõepoolest mõni taktitundetu naga näpuga näidata, aga kui kõik tänavad on paljaste tillernipside ja nihveltoosidega kodanikke täis, ei ole see enam mingi teema. Palju lihtsam on kohe, kui keegi moluraamatu andmebaasidest jahuma kukub, näpud kõrva pista ja täiest kõrist «Juba linnukesi» üürgama hakata.