Viljandi ja Karksi vahel liigeldes tasub aega varuda

«Viljandi maakonnas Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteel Sultsis (kilomeetritel 62,0–64,7) alustatakse tee rekonstrueerimistöödega,» on kirjas meediale läkitatud teates.

Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang ning üks sõidusuund on suletud. Liiklust korraldatakse fooride või reguleerijatega. Ligikaudne ooteaeg on kuni 10 minutit.