Õppus «Siil» paneb julgeoleku proovile

Lõuna-Eestit hõlmav õppus kestab 2.–14. maini ning sellest võtab osa 15 000 inimest. Tänavu on eesmärk harjutada politsei- ja piirivalveameti ning Kaitseliidu koostööd avaliku korra tagamisel. See ühtlasi tähendab, et maanteel liiguvad patrullid ja on ajutisi liikluspiiranguid.