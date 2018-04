Tulevik langes pealinnas karikasarjast

Viljandi klubi kodulehel avaldatud mänguülevaates on kirjas, et luuravalt alanud kohtumine sai šokkalguse, kui 12. minutil viis Kristjan Kask Flora noored kauglöögist 1:0 ette. Esiotsa näis, et Tuleviku meestel on vastukaart varrukas, sest vaid kaks minutit hiljem pani Roger Teor vastaste kasti kauni tsenderduse ning end vastase küljest lihtsalt lahti raputanud Rainer Peips viis mängu külmavereliselt viigiseisule.