Reformierakondlasest Viljandi linnapea Madis Timpson usub, et tema koduparteil, mille esimeheks valiti äsja Kaja Kallas, on head võimalused riigikogu valimised võita. Meer ei välista, et ta annab valimistel ka oma nime üles, kuid kinnitab sealjuures, et parlamenti ta minna ei kavatse.