Ametnikud otsisid tulutult Viljandimaal ebaseaduslikult viibivaid võõrtöölisi

Tema sõnul ongi sagedamini probleemiks just see, et tööandja unustab võõrtöölise töötamise politseis registreerida või ei jälgi, millise perioodi vältel tohib töötaja Eestis viibida. Võõrtöölise Eestis viibimist piiratakse kas viisa või viisavaba perioodiga ja selle pikkus oleneb tööst, milleks nad on siia kutsutud.