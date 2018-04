Juhtkiri. Tingimuseta vangi

Raske on arvata, kui suur osa Kiviloo toetajatest uskus, et lõpuks jõuab ka õigussüsteem seisukohale, et too pole midagi seadusevastast teinud. Kindlasti aga oli nende seas rohkem selliseid inimesi, kes oletasid vähemasti alguses, et vangikongi ei pea Kiviloo minema. Tingimisi vangistuse mõiste on ju hästi teada.