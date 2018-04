Linnal läks ametite maja lammutamise projektiga kiireks

Linn paneb lammutamisprojeki ootuses ametite majja umbes 15 000 eurot, et rajada sinna ajutised klassiruumid remonti minevale Paalalinna koolile. Kinnisvara haldusameti juht Andres Mägi on Sakalale öelnud, et see tasub ära, sest siis ei pea kellelegi üüri maksma.

FOTO: Elmo Riig