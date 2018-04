«Bashi» korraldajad käisid Hiinas rulafilmi tegemas

​Kris Süld, mis ajendas teid pundiga nii kaugele sõitma, et rulafilmile klippe salvestada?

Detsembris oli rulaklippide kogumike esilinastus ning kui Siim Sild rulafilmiga «Onko se?» välja tuli, läks paar nädalat ja pakkusin talle uue idee. Mõtlesin minna Euroopasse. Näiteks seni on käidud Barcelonas, mis on maailma ekstreemspordi Meka. Seepeale pakkus teine «Bashi» korraldaja Eneli Ige välja, et läheks Hiinasse. Mõtlesime korra, Siimuga isegi itsitasime veidi – aga mõte oli hea! Ükski eestlane pole käinud seal rulatamas ja filmi tegemas. Hakkasimegi selle nimel tööle.